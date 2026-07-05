Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 492. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

За минувшие сутки умерло 19 человек. Количество инфицированных составляет 1 528, или на 26 больше, чем 4 июля. Показатель смертности — 32,2%.

Показатель отслеживания контактов достиг 81,5%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.