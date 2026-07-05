Количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимума после того, как несколько судов в выходные развернулись в этом районе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, 3 и 4 июля по меньшей мере восемь судов, следовавших вдоль оманского побережья через Ормузский пролив, неожиданно развернулись. Четыре из них затем изменили курс и ушли из пролива по маршруту вдоль побережья Ирана. Среди развернувшихся судов были нефтяные танкеры, балкеры и автовозы. По данным аналитической компании Kpler, 4 июля пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но лишь одно открыто заявило о проходе по оманскому маршруту. 3 июля по этому маршруту проследовали 13 судов.

Официальных объяснений произошедшего не поступало, отмечает агентство. Однако Тегеран неоднократно заявлял, что суда должны проходить через пролив только по маршрутам, одобренным Ираном, пишет Bloomberg.