В Кабмине России анонсировали переговоры российского премьера Михаила Мишустина с коллегой из Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, 6 июля политики примут участие в XVI международной промышленной выставке «Иннопром».

Ранее на официальном сайте форума была опубликована информация, согласно которой премьеры России и Армении были заявлены в качестве участников международной промышленной выставки. Позже данная запись была удалена.