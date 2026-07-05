Американские военные операции против Венесуэлы и Ирана стали невероятным успехом, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

«У нас был потрясающий успех в Венесуэле, а также в Иране, где мы полностью уничтожили иранскую армию», — сказал он в ходе выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия США.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям США вернули себе лидерские позиции в освоении космоса. «Мы намного опередили Китай и Россию, хотя раньше уступали им», — сказал американский президент.