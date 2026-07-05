Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о необходимости принятия новой конституции страны, что является одним из ключевых условий Азербайджана для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

В опубликованном обращении в соцсети глава армянского правительства подчеркнул, что основной закон должен отражать волю народа и быть результатом свободного волеизъявления граждан.

Говоря о политической повестке, Пашинян связал инициативу по принятию новой конституции с программой парламентского большинства, сформированного по итогам выборов.

«Конституция должна быть выражением того, что народ является хозяином государства и власти», — заявил премьер, подчеркнув, что этот принцип должен реализовываться не только в тексте основного закона, но и в политической практике.