Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что есть реальная перспектива завершить войну. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, он и американский лидер хорошо побеседовали по телефону.

«Мы с президентом Трампом обсудили ситуацию на фронте. Есть реальная перспектива завершения войны, а решимость США будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично на саммите НАТО в Анкаре», — сообщил президент Украины.

«Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от Javelin и Patriot до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», — отметил Зеленский.