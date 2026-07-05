Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, президенты обсудили обстановку вокруг Украины. Американский лидер вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса.

Как отметил Ушаков, общение носило дружеский, откровенный и деловой характер. В ходе беседы лидеры затронули ключевые темы международной повестки. Стороны в том числе отметили важность сохранения дальнейших контактов и условились вновь созвониться в ближайшее время.