Попытка покушения на временного президента Мадагаскара Майкла Рандрианирину была предотвращена благодаря вмешательству президентской гвардии.

Согласно заявлению президентской администрации, в пятницу, 3 июля вечером в районе Ивандри столицы Антананариву были обнаружены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавшие за кортежем Рандрианирины, возвращавшегося в свою резиденцию, и которые, по оценкам, могли нести взрывчатые вещества, передает «Анадолу».

После того как президентская гвардия открыла огонь по БПЛА, аппараты набрали высоту и удалились из района.

Рандрианирина был благополучно доставлен домой, а меры безопасности в районе были усилены. Силы безопасности также начали расследование с целью установления источника происхождения БПЛА.

Данный инцидент стал третьей попыткой покушения на Рандрианирину, о которой стало известно общественности за последние месяцы.

Администрация президента сообщила 15 апреля, что над резиденцией президента были обнаружены и обезврежены пять тепловизионных БПЛА, а также что существовала угроза покушения на президента.

3 апреля в столице страны Антананариву были арестованы 11 человек, в числе которых полковник Патрик Ракотомамонжи и ряд других офицеров, по обвинениям в покушении на президента, попытке государственного переворота, создании преступной организации и незаконном хранении оружия.