Капсула времени по случаю 250-летия независимости США была заложена в Филадельфии, где в 1776 году и была одобрена Декларация независимости США. Трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.

Цилиндр из нержавеющей стали весом около 400 кг закопали на глубину 4,5 м. Каждый штат страны, крупные американские организации, Библиотека Конгресса, Верховный суд, спортивные ассоциации направили артефакты, которые положили в эту капсулу. Среди «посланий» потомкам, которые, по замыслу ее создателей, вскроют капсулу через 250 лет, в 2276 году, находятся письма губернаторов, смартфон iPhone 17 Pro Max, памятные монеты, предсказание искусственного интеллекта, флаги, открытки, фотографии.