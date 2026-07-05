После рекордной волны жары, обрушившейся на Европу в конце июня, всё больше туристов начали искать более прохладные направления для летнего отдыха. Как пишет издание TimeOut, резко растет интерес к так называемым «coolcation» – путешествиям в страны с более умеренными температурами, которые позволяют избежать изнурительной жары.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Европа еще не оправилась от июньской жары, синоптики предупреждают о возможном повторении высоких температур в июле. На этом фоне всё больше путешественников решают отказаться от традиционных южных курортов в пользу более прохладных регионов Северной Европы.

По информации TimeOut, новый туристический тренд заключается в осознанном выборе направлений с более комфортным климатом. Речь идет прежде всего о городах Северной Европы, где вместо изнурительной жары туристы могут наслаждаться свежим воздухом, зеленой, не выжженной природой и умеренными температурами.

Лидером рейтинга лучших мест для такого отдыха стал шведский город Гетеборг. Издание объясняет его популярность комфортной средней температурой в августе – от 13 до 21 градуса Цельсия, а также меньшим количеством туристов по сравнению со Стокгольмом. Среди преимуществ города называют каналы, разноцветные деревянные дома, морское побережье и возможность путешествовать по островам южного архипелага на паромах.

Интерес к Гетеборгу, по данным туристического агентства Opodo, вырос на 33%. Второе место занял Стокгольм, популярность которого выросла на 22%. Шведская столица расположена на 14 островах, поэтому вода всегда рядом, а местная культура общественного купания помогает легко переносить тёплые дни. Среди рекомендуемых мест – озеро Гелласгорден недалеко от центра города, средневековый район Гамла-Стан и Стокгольмский архипелаг с более чем 30 тысячами островов.

В десятку лучших европейских направлений для «прохладного» летнего отдыха в 2026 году также вошли Цюрих и Женева (Швейцария), Осло (Норвегия), а также Инсбрук и Зальцбург (Австрия).