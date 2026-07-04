Украине нужна линия противовоздушной обороны, построенная в море на основе морских дронов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает УНИАН.

Он отметил, что уже сейчас украинский военно-промышленный комплекс производит «сотни тысяч» дронов-перехватчиков. И на их основе можно построить линию обороны в море.

«Ноу-хау, которое нам нужно, – это иметь линию обороны в море. И применять там с морских платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас была линия, которая защищала бы в воздухе Одессу, весь регион», – заявил он.

По словам Зеленского, речь идет о концепции, при которой дроны-перехватчики запускаются непосредственно с морских дронов прямо в море.