Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель считает, что досрочные парламентские выборы в ФРГ в свете низкого рейтинга правящих партий могут пройти уже в 2027 году.

«Я думаю, что у нас будут выборы в Бундестаг не в 2029 году, а гораздо раньше. Я ожидаю проведения досрочных выборов в следующем году», — сказала она в интервью телеканалу Phoenix.

Согласно последним опросам, правящие блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии в случае проведения выборов сейчас набрали бы вместе всего 34%. АдГ уверенно лидирует в рейтинге политических партий с 29%.

Ранее 4 июля делегаты съезда АдГ переизбрали на пост сопредседателей Алис Вайдель и Тино Хрупаллу.