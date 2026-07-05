Достижение мира является главным условием для вступления Украины в Евросоюз. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Никто не будет поддерживать вступление страны в ЕС, если эта страна находится в военном конфликте, — сказал Фицо, слова которого привело информационное агентство TASR. — Абсолютным условием [для принятия Украины в ЕС] является мир».

Фицо высказался за активное участие ЕС в переговорах о завершении конфликта на Украине. Его урегулирование может быть достигнуто только с помощью диалога.

Он отметил, что в европейском сообществе сейчас не наблюдает стремления к завершению конфликта, а скорее к действиям в смысле философии «достижение мира посредством силы».

Фицо критически отозвался о главе дипломатии ЕС Кае Каллас. «Очевидно, что она не способна вести диалог [со сторонами конфликта], который сейчас необходим сообществу», — сказал премьер.

Фицо подчеркнул, что конфликт в Украине не имеет военного решения. Он отметил свои наработанные контакты с руководством РФ и Украины, заявив, что является премьером, находящимся в прямом контакте с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, так как считает, что необходимо с одним и другим вести нормальный диалог.