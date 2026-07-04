Как минимум пять судов, намеревавшиеся 4 июля пересечь Ормузский пролив, резко развернулись у входа в водную артерию и не стали проходить через нее. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сервис отслеживания судов в реальном времени MarineTraffic.

Как отмечается, два судна-автовоза, танкер для перевозки химических веществ, танкер для транспортировки нефтепродуктов и сухогруз совершили серию резких разворотов утром 4 июля по местному времени. Изначально они собирались пройти пролив ближе к Оману. По мнению CNN, это свидетельствует о сохраняющихся трудностях в вопросе прохода через Ормузский пролив.

Еще три судна — сухогруз и два танкера, предназначенных для перевозки нефтепродуктов и химических продуктов, — также развернулись перед проливом примерно в то же время, однако в конечном итоге пересекли его ближе к иранскому, а не оманскому побережью, добавляет CNN.

В конце июня Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность тем судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.