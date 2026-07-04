Словакия не будет участвовать в финансовой поддержке Украины с целью продолжения конфликта в этой стране. Об этом сообщил информационному агентству TASR премьер-министр республики Роберт Фицо перед саммитом НАТО в Анкаре.

«Я начал диалог с генеральным секретарем НАТО Рютте. Мы обменялись письмами и мы объяснили свою позицию. Я сказал, что Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма для поддержки войны в Украине. Мы продолжим гуманитарную помощь [Украине] и совместные заседания правительств», — сказал премьер.

Фицо много раз призывал к завершению конфликта в Украине, особо подчеркивая, что он не имеет военного решения. Премьер высказывается за активное участие Евросоюза в его урегулировании и критикует позицию Брюсселя по ситуации на Украине.