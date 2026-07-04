Американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в США на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios на основе интервью с американским лидером.

«Президент Трамп заявил в субботу Axios, что <…> Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме и что она может состояться уже на следующей неделе после возвращения Трампа с саммита НАТО», — отмечается в публикации.

«Мы очень хорошо ладим», — приводит портал слова президента США об израильском премьере. По мнению Трампа, применительно к отношениям США и Израиля Нетаньяху «знает, кто здесь главный». Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7-8 июля.

Канцелярия Нетаньяху ранее сообщила, что он договорился о скорой встрече с Трампом в США.