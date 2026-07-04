Решение Конституционного суда Армении касательно итогов парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня, — это не конец борьбы, а начало нового, более институционального и масштабного этапа политического сопротивления. Об этом говорится в совместном заявлении пяти оппозиционных политических сил Армении.

«Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления. Обсуждения действий, которые должны быть предприняты оппозиционными политическими силами по вышеупомянутым пунктам, продолжаются», — говорится в заявлении, распространенном от имени оппозиционных блоков «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» Роберта Кочаряна, партий «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, «Армянский национальный конгресс» Левона Тер-Петросяна и «Национальный демократический полюс».

В заявлении подчеркивается, что такое решение КС «не решает вопрос о легитимности формирующегося правительства», а также «не устраняет фальсификацию выборов, массовые нарушения избирательного процесса и не разрешает глубокий политико-правовой кризис в стране».