Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике оппонентов реформаторского курса своего правительства. Выступая в субботу на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, политик назвал их “культурными пессимистами, предвестниками краха, нытиками, придирами, возмущающимися и профессиональными критиканами”.

Трансляция мероприятия велась через YouTube-канал регионального отделения партии. В своей речи Мерц подчеркнул решимость проводить преобразования вопреки недовольству отдельных групп.

Перед этим глава правительства процитировал ирландского драматурга Джорджа Бернарда Шоу. Мерц напомнил слова Шоу о том, что “те, кто говорит, что это невозможно, не должны мешать тем, кто это делает”. Канцлер также охарактеризовал правящую коалицию, в состав которой входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), как “настоящую коалицию реформ”. Таким образом Мерц попытался консолидировать сторонников на фоне нарастающей критики в адрес кабинета министров.

2 июля Мерц совместно с министром финансов Ларсом Клингбайлем, министром труда Бербель Бас и премьер-министром Баварии Маркусом Зедером представил пакет реформ, подготовленный коалицией.

Часть предложений вызвала недовольство общественности. Особую критику спровоцировали планы немецких властей отменить возможность оформления больничного по телефону и обязать работников предоставлять справку о временной нетрудоспособности уже в первый день болезни. Кроме того, газета Bild сообщила, что налоговые реформы обернутся для немцев чистым финансовым убытком из-за роста социальных взносов, которые нивелируют обещанные послабления.