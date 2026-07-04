Официальный представитель лидера Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф и зять политического деятеля Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в столицу России.

В текущий момент точные сроки этого визита пока не определены. Об этом сообщил источник ТАСС, отвечая на вопрос о планах двух влиятельных фигур, связанных с администрацией Белого дома.

Собеседник агентства отметил, что прибытие Уиткоффа и Кушнера в Россию вероятно до завершения летнего периода, то есть до конца августа. При этом он подчеркнул полное отсутствие каких-либо конкретных дат.

«Возможно, до конца лета. Но дат нет», — лаконично охарактеризовал ситуацию информированный источник, не пожелавший вдаваться в детали переговорного графика.