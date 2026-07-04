Ежегодный парад по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости Соединенных Штатов Америки отменен из-за аномальной жары.

«Организаторы парада в честь Дня независимости США, который должен был состояться 4 июля 2026 года в 10:30 по времени Восточного побережья США, к сожалению, отменили его из-за сильной жары в Вашингтоне», — говорится в заявлении на сайте, посвященном проведению шествия.

Температура в столичном американском округе Колумбия, согласно прогнозам, может в течение дня подняться до 45 градусов.

«Это решение было принято после подробных консультаций с Национальной парковой службой, правительством округа Колумбия и Freedom 250, а также тщательного анализа ситуации, при котором приоритетом была безопасность участников парада, зрителей и персонала», — отмечается в заявлении.

Ряд других мероприятий в американской столице по случаю праздника также отменены из-за жары или проводятся в ограниченном формате. Планируется, что в течение дня над Вашингтоном будут совершать регулярные полеты пилотажные группы. Из-за этого аэропорт имени Рейгана приостановил прием и отправку рейсов до 5 июля. Аэропорт имени Даллеса, а также международный аэропорт Балтимора — Вашингтона (штат Мэриленд), которые также обслуживают американскую столицу, работают в обычном режиме. Вечером в Вашингтоне также состоится салют.