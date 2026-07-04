Главной отличительной чертой погибшего лидера исламской революции, которую признавали как его сторонники, так и оппоненты, было стремление к укреплению авторитета страны на международной арене.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает ИРНА.

«Он всегда хотел видеть Иран и иранцев сильными, гордыми и авторитетными. При этом стремление к величию всегда сочеталось с мудростью и прагматизмом. Его решения, будучи твердыми, всегда оставались взвешенными и основывались на высших интересах государства», — подчеркнул Арагчи.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что именно под руководством погибшего лидера были сформулированы и закреплены три основополагающих принципа дипломатии Исламской Республики Иран, которые сегодня определяют курс страны на мировой арене: «достоинство, мудрость и благоразумие» (известные в политической доктрине Ирана как «эззат, хекмат и маслахат»).