Попытка атаки на Москву, предпринятая украинскими беспилотниками за сутки, стала одной из самых крупных за последние два года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — проинформировал мэр в «Максе». При этом он отметил, что 62 вражеских БПЛА были уничтожены на подлете к столице.

В 2025 году 11 марта Собянин сообщил, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву», — тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». В нынешнем году наибольшее количество БПЛА — свыше 190 — уничтожили 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года. Кроме того, 22 июня текущего года на подлете к городу силами ПВО с начала суток сбито 84 вражеских беспилотника. В первой половине суток 17 мая нынешнего года система ПВО сбила 81 вражеский беспилотник, еще 61 вражеский беспилотник уничтожили 7 мая.

В ночь на 17 июня мэр также сообщил о ликвидации силами ПВО 60 беспилотников, летевших к столице, еще 38 БПЛА было уничтожено 16 мая. Кроме того, согласно данным мэра, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 беспилотников, 15 марта — еще 54, а 16 марта за девять часов с 02:00 до 11:00 — 42 беспилотника.

С начала текущих суток силами ПВО, согласно информации, обнародованной Собяниным, было сбито 16 украинских БПЛА. На месте падения обломков, как отмечал мэр, работают специалисты экстренных служб.