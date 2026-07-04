Долгосрочное урегулирование конфликтов возможно лишь с ведома и поддержки стран региона. Анкара солидарна с братскими странами, в особенности с Пакистаном, во имя укрепления мира, стабильности и процветания.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Стамбуле, сообщает «Азертадж».

По его словам, Турция продолжает усилия в направлении снижения напряженности и урегулирования конфликтов дипломатическим путем.

«Анкара заинтересована в формировании климата спокойствия и безопасности для всех жителей региона вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности»,- заверил Эрдоган.

Турецкий лидер приветствовал американо-иранские договоренности, достигнутые при посредничестве Пакистана.

«Благодаря договоренностям, достигнутым при посредничестве Исламабада, регион вздохнул свободно. Переговоры были очень непростыми, поэтому я хочу вновь поздравить Пакистан за результативность диалога»,- сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по региональным и глобальным проблемам.

«Мы особенно поддерживали и продолжаем поддерживать каждый шаг, который будет способствовать снижению напряженности в нашем регионе и решению проблем дипломатическим путем», — сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция будет и впредь действовать в солидарности с «братскими странами», в частности с Пакистаном, для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе.

Глава государства подчеркнул, что Турция стремится к созданию атмосферы, в которой все жители региона, независимо от вероисповедания, могли бы жить в мире и безопасности.

«Анкара намерена углублять сотрудничество с Исламабадом в сферах энергетики, транспорта, важнейших минеральных ресурсов и информационных технологий», — сказал Эрдоган.