Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал «исторической» миссию разрешения кризиса между США и Ираном, отметив, что сложная задача была бы невыполнимой «без искренней поддержки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и дружественных стран».

Выступая на турецко-пакистанском бизнес-форуме в Стамбуле, глава пакистанского правительства подчеркнул, что Турция была и остается одним из самых верных союзников Пакистана.

«Братские узы между нашими народами уходят в глубь веков. Эта дружба крепла задолго до основания Пакистана в 1947 году»,- сказал глава правительства, сообщает «Азертадж».

Ш.Шариф отметил, что современный Пакистан достиг уровня, при котором Исламабаду под силу вносить вклад в решение сложных проблем, в том числе, выступать посредником между США и Ираном.

«Без искренней поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других лидеров дружественных и братских стран данная цель была бы практически недостижимой», — сказал Ш.Шариф, призвав воспользоваться создавшимися возможностями и «раскрыть потенциал мирного процесса во благо всего региона».

Ранее в субботу в резиденции «Вахдеттин» состоялась двусторонняя встреча Президента Турции и премьер-министра Пакистана.