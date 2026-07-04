Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиционных партий и блоков, требовавших отменить итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня.

По данным армянских СМИ, суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии, оставив результаты голосования без изменений.

Рассмотрение дела длилось шесть дней и заняло около 50 часов судебных заседаний.

С требованием отменить результаты выборов или назначить второй тур в Конституционный суд обратились блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Новая сила», «Во имя Республики», «Процветающая Армения», «Крылья единства» и «Демократия, закон, дисциплина». Они настаивали, что в ходе выборов были допущены системные и массовые нарушения.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,83% голосов, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство.