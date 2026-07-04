Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев должен сделать первый шаг для восстановления отношений с Варшавой после решения президента Украины Владимир Зеленский присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное наименование «Герои УПА».

Как сообщают польские СМИ, Туск назвал это решение «неудачным» и подчеркнул, что Варшава ожидает от украинской стороны четкого сигнала.

«Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева. Они стараются, но нам все же хотелось бы слышать его отчетливо», — заявил глава польского правительства на пресс-конференции.

Заявление Туска прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Киевом и Варшавой по вопросам исторической памяти, в том числе вокруг деятельности «УПА».