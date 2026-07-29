Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Израиль не станет наносить удары по Ирану по собственной инициативе без соответствующего запроса со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на израильские источники.

По информации агентства, Нетаньяху подчеркнул, что в случае нападения Ирана на Израиль еврейское государство оставляет за собой право на ответные военные действия. Он также сообщил Трампу, что Израиль продолжит передавать американской стороне новые разведывательные данные, связанные с Ираном.

Израильский премьер отметил, что понимает необходимость для США учитывать позицию арабских союзников на Ближнем Востоке при выработке политики в отношении Тегерана. При этом он заверил американского президента, что Израиль полностью доверяет Вашингтону в иранском вопросе и поддержит любое решение, которое примет администрация США.

В интервью Fox News Нетаньяху заявил, что Израиль намерен не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

«Мы не допустим, чтобы фанатичный режим в Тегеране получил ядерное оружие и угрожал Америке, миру и Израилю. Эта цель будет достигнута — дипломатическим путем или другими средствами», — сказал премьер-министр Израиля.