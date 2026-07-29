Законодательная инициатива, предусматривающая ограничение использования социальных сетей детьми младше 16 лет, основана на международном опыте и научных исследованиях.
Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
По его словам, перед вступлением закона в силу планируется установить переходный период продолжительностью один год.
При этом некоторые вопросы пока остаются нерешенными. В частности, речь идет о проверке возраста пользователей и внедрении эффективных механизмов технического контроля.
Гаджиев подчеркнул, что реализация закона не может зависеть только от усилий государства. В этом процессе должны активно участвовать родители, учителя, блогеры и сами социальные платформы.