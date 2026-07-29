В Азербайджане ситуация с незаконной миграцией остается под контролем, несмотря на рост числа иностранных граждан.

Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов во время медиатура, посвященного вопросам информирования СМИ в сфере миграции, передает АПА.

По его словам, в настоящее время в стране проживают около 210–220 тысяч иностранных граждан, при этом их число может меняться в зависимости от сезона. В частности, летом количество иностранцев увеличивается за счет туристического потока.

Глава службы отметил, что на фоне общего числа находящихся в Азербайджане иностранцев количество лиц, проживающих в стране незаконно, остается сравнительно небольшим и находится на контролируемом уровне.