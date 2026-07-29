30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Северо-западный ветер будет умеренным, временами усиливающимся.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 24–26°C, днем — 29–33°C.

Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60–70%, днем — 50–55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами ожидаются интенсивные ливни, грозы и град. В некоторых горных районах прогнозируется туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 21–26°C, днем — 35–39°C, в горных районах ночью — 15–20°C, днем — 23–28°C.