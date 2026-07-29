Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ежедневно выступает за прекращение войны, но Россия не стремится к достижению мира.

В интервью Fox News Зеленский отметил, что Украина заинтересована в скорейшем завершении боевых действий. По его словам, такую же позицию занимает президент США Дональд Трамп, а также европейские страны.

«Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет этого, европейцы хотят этого. Путин — не хочет», — заявил Зеленский.

Украинский лидер вновь подчеркнул, что Киев выступает за прекращение войны и рассчитывает на дальнейшие усилия международных партнеров для достижения мира.