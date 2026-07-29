В саженцах нектарина, импортированных из Турции в Азербайджан, обнаружен вирус.

Об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По информации ведомства, в рамках контрольных мероприятий инспекторы агентства отобрали образцы из партии из 12 500 саженцев нектарина, импортированных из Турции компанией «Aqro-Mədrəsə» ASC, для проведения лабораторных исследований.

По результатам анализов в саженцах был выявлен карантинный вирус шарки сливы (Plum pox virus, Шарка).

В связи с выявленным нарушением были приняты предусмотренные законодательством меры. По обращению импортера вся партия продукции была уничтожена в присутствии сотрудников АБПА.