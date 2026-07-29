Признав Иран и КНДР участниками российско-украинского конфликта на стороне РФ, Владимир Зеленский фактически поставил под сомнение традиционное разграничение между военной поддержкой союзника и прямым участием в войне. Это заявление провоцирует вопросы о перспективах новых санкций против Тегерана и Пхеньяна, рисках дальнейшей эскалации и возможных последствиях для Каспийского региона. По мнению политического аналитика, доктора истории Руслана Шевченко, логика Киева во многом зеркалит аргументацию Москвы. В разговоре с Minval Politika эксперт подчеркнул, что нынешнее обострение отношений между Украиной и Ираном способно иметь последствия далеко за пределами двух стран.

По словам аналитика, между позицией Киева и риторикой Кремля действительно прослеживается определенное сходство. Он отмечает, что Иран и КНДР, оказывающие России как политическую, так и военную поддержку — поставляя, в частности, иранские беспилотники, северокорейскую тяжелую технику и живую силу, — безусловно являются союзниками Москвы.

В то же время, продолжает политолог, государства НАТО, предоставляющие Украине военную технику, инструкторов, финансовую и политическую поддержку, столь же очевидно выступают союзниками Киева: «Это, надо признать, дает серьезный аргумент кремлевской пропаганде, которая таким образом оправдывает участие КНДР и Ирана, а в более завуалированной форме также и Китая, в российско-украинской войне на стороне России».

При этом Шевченко убежден, что отсылки Москвы на западную помощь Украине являются лишь удобным инструментом для оправдания собственной политики.

По его словам, участие Запада в поддержке Киева — всего лишь выгодный предлог, позволяющий российскому руководству обосновывать свои экспансионистские устремления в отношении стран НАТО. Даже если бы украинского кризиса не существовало, Кремль нашел бы другие поводы для подобной риторики.

«В числе таких обоснований — «концентрация сил НАТО против Калининградской области», «угроза Приднестровью», «подготовка к нападению НАТО на Крым» и так далее. Все эти возможные поводы присутствуют в кремлевской пропаганде и сегодня, но пока находятся на втором плане. Как только возникнет необходимость, они будут моментально «оживлены» и вновь вброшены в публичное пространство», — считает собеседник.

Говоря о словах Владимира Зеленского в адрес Ирана и КНДР, эксперт считает, что Киев вряд ли пересматривает свое отношение к этим государствам.

По его мнению, украинское руководство давно располагает достаточным количеством информации о помощи, которую Тегеран и Пхеньян оказывают России, а многочисленные подтверждения этому регулярно поступают и из западных источников.

Вместе с тем говорить о принципиально новом подходе Украины к этим странам, считает Шевченко, пока преждевременно: «Ухудшение отношений с КНДР ничего осязаемого Украине не принесет, разве что на границах появится больше северокорейских солдат и офицеров, причем некоторые уже с опытом украинской войны».

По оценке аналитика, нынешнее заявление скорее следует рассматривать как очередную попытку убедить западные государства усилить санкционное давление на Иран и Северную Корею. «Этот вариант явно ближе к реализации, тем более что политики стран Запада настроены к этим государствам весьма враждебно, и не только из-за Украины», — добавил он.

Комментируя резкое ухудшение отношений между Киевом и Тегераном после инцидента в Каспийском море, Шевченко допускает, что происходящее действительно может свидетельствовать о начале нового этапа противостояния.

Он напоминает, что за более чем четыре года войны иранские суда в Каспийском море прежде никогда не становились объектами украинских атак, хотя было известно, что они обеспечивают поставки российского вооружения: «Удар по этим кораблям показывает, что украинское руководство внимательно следит за российско-иранскими связями, дает понять, что это для него не тайна и что при необходимости Украина может перейти и к более серьезным мерам».

Однако эксперт подчеркивает, что подобное развитие событий пока не отвечает интересам западных стран. По его словам, государства Запада сегодня не готовы к полномасштабной «горячей» войне и в ближайшие годы будут стремиться удерживать Киев от более серьезных антииранских шагов.

Шевченко также считает, что подобная осторожность выгодна Китаю, который, по его мнению, заинтересован в проверке пределов терпения европейских государств: «Китай будет толкать Иран к новым враждебным выходкам в отношении стран НАТО. Но когда станет ясно, что страны НАТО готовы поставить на место действующее под влиянием КНР иранское руководство, Тегеран может столкнуться не только с жесткими санкциями, но и с ответным силовым давлением. Украина, как единственное европейское государство, имеющее сегодня значительный боевой опыт, сыграет в этом далеко не последнюю роль».

Именно тогда, считает аналитик, обострение отношений между Киевом и Тегераном действительно способно перерасти в прямые боевые действия.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Ирана, эксперт предупреждает, что дальнейшая эскалация может иметь крайне тяжелые последствия прежде всего для самой Украины.

Он обращает внимание на наличие у Тегерана баллистической ракеты «Хорремшехр-4», радиус действия которой позволяет поражать украинскую территорию: «Если атаки на иранские «торговые» суда в Каспийском море продолжатся, то удары этой ракетой по украинским городам, колоссальные разрушения и жертвы вскоре станут неизбежными».

При этом Шевченко считает крайне маловероятным, что Киев сознательно захочет оказаться втянутым в войну сразу на двух фронтах.

«Иран, как мы видим, пока оказывает вполне достойное и небезуспешное сопротивление даже США, которые в военном плане намного сильнее России. Войну на два фронта еще не выигрывал никто», — подчеркнул эксперт.

Поэтому, полагает он, нынешнее политическое руководство Украины, скорее всего, постарается избежать перехода конфликта в открытую военную фазу, хотя в более долгосрочной перспективе такой сценарий полностью исключать нельзя.

Вместе с тем Шевченко не считает, что сама по себе жесткая риторика Зеленского способна ускорить интернационализацию украинского конфликта. По его мнению, сегодня ни одно из соседних с Украиной государств, равно как и большинство других стран, не готово открыто вступать в войну на чьей-либо стороне. Он отмечает, что к подобному развитию событий пока не готовы ни Болгария, ни Румыния, поскольку такой конфликт нанесет серьезный удар по их экономикам.

Турция, по словам аналитика, продолжает достаточно успешно балансировать между Москвой и Киевом, одновременно демонстрируя политическую поддержку Украине.

Что касается остальных европейских государств, стран Персидского залива, а также государств, удаленных от возможной зоны боевых действий, таких как Индия или Пакистан, то, по мнению эксперта, все они заинтересованы в том, чтобы максимально отсрочить начало более масштабной войны: «Поэтому для предположений о скорой интернационализации конфликта сегодня нет достаточных оснований».

Особое внимание Шевченко уделяет возможным последствиям нынешнего кризиса для Каспийского региона и Азербайджана. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от того, насколько далеко готовы зайти Украина и Иран в вопросе эскалации. Пока происходящее выглядит, скорее всего, как проверка готовности Тегерана реагировать в условиях продолжающегося противостояния с США, считает эксперт. «Однако в перспективе ситуация может существенно измениться».

По мнению аналитика, если Запад в перспективе решит усилить поддержку США в противостоянии с Ираном, Азербайджан теоретически может оказаться в зоне повышенных рисков, связанных с возможной эскалацией конфликта.

Эксперт объясняет это открытой поддержкой Украины со стороны Баку, которая, по его мнению, одинаково раздражает как Москву, так и Тегеран. Дополнительным раздражителем он называет возрастающее значение Азербайджана как ключевого нефтегазового хаба Европы.

«Россию и Иран еще больше злит то, что Азербайджан, постепенно превращающийся в важнейший нефтегазовый хаб Европы, выступает, с их точки зрения, как обыкновенное прокси Турции, наращивающей свое политическое и экономическое влияние на Южном Кавказе», — указал собеседник.

Эксперт полагает, что в условиях дальнейшего обострения ситуации среди потенциальных рисков для Азербайджана могут рассматриваться и угрозы его нефтегазовой инфраструктуре.

Шевченко подчеркивает, что на фоне подготовки России и стран Запада к возможному масштабному противостоянию Азербайджану необходимо заранее просчитывать различные варианты развития событий.