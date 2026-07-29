Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в этом году подтвердил подлинность 162 международных языковых сертификатов, а еще 11 документов не были признаны из-за выявленных признаков подделки или получения непрозрачным способом.

Об этом сообщил руководитель аппарата ГЭЦ Вафадар Мисиров, передает Report.

По его словам, при поступлении в вузы наряду с экзаменами ГЭЦ принимаются международные сертификаты, включая TOEFL, IELTS и Cambridge, однако их подлинность и эквивалентность проверяются в соответствии с правилами, утвержденными в 2023 году.

Мисиров отметил, что наибольшие риски связаны с сертификатами TOEFL Home Edition, поскольку экзамен сдается дистанционно, а не в сертифицированных центрах. По его словам, с 2023 года были выявлены случаи использования необъективных и непрозрачных методов при прохождении таких тестов.

Он также сообщил, что организация Education Testing Service (ETS) по запросам ГЭЦ подтвердила, что часть представленных сертификатов действительно была получена незаконным путем или являлась поддельной.

В ГЭЦ подчеркнули, что дополнительная проверка международных сертификатов необходима для обеспечения прозрачности и справедливости приемной кампании и соответствует практике ведущих университетов мира.