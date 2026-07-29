России необходимо обрести «здоровую злость» в своей внешней политике. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с гендиректором ТАСС.

«И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте. Не впадать ни в какие истерики, а просто внутри себя сделать вывод: «Только проверяй!» Доверять — это потом посмотрим, но сначала — проверяй, а самое главное — гни свою линию», — заявил дипломат.

Лавров также упомянул знаменитое выражение министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». По мнению действующего главы внешнеполитического ведомства, в сложившейся ситуации Москве не стоит «сердиться и тратить нервы», когда можно сосредоточиться и «ускориться во всем благодаря здоровой злости».