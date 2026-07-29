В Ясамальском и Наримановском районах Баку сегодня возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых работ.

В Ясамальском районне света не будет с 10:00 до 13:00 в части жилого комплекса MIDA, в Наримановском районе с 09:00 до 13:00 перебои возникнут у абонентов жилых домов на улицах Иззеддина Гасаноглу, Ашыга Моллы Джумы и Тебриз.

«После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — добавили в ОАО.