За первые шесть месяцев 2026 года в Азербайджан было зарегистрировано 1 091 865 въездов граждан из 192 государств.

Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджакна Вюсал Гусейнов в рамках медиатура на тему «Осведомлённость СМИ в сфере миграции», передает АПА.

Он отметил, что за отчётный период чаще всего Азербайджан посещали граждане России, Турции, Грузии, Ирана и Казахстана.

По его словам, наблюдается резкое снижение числа поездок граждан ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Индии и стран Южной Азии:

«Для сравнения отмечу, что этот показатель примерно на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при оценке данного снижения важно учитывать его структуру. Основной причиной стало сокращение потока из стран Персидского залива и региона Южной Азии, а также влияние происходящих в регионе военно-политических событий.

Вместе с тем, по другим направлениям наблюдается рост. В частности, увеличилось число прибывающих в Азербайджан из европейских стран, а также из тюркских государств — Казахстана и Узбекистана.

Таким образом, несмотря на общее снижение, оно происходит неодинаково по разным странам. Наиболее серьёзное сокращение наблюдается именно по направлениям стран Персидского залива и Южной Азии».