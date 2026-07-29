Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. По данным издания, в сложившейся ситуации европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии необходимо воздействовать на нее.

Также неназванный представитель Венгрии заявил газете, что Украина не должна получать более благоприятное отношение, чем кандидаты из Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза.

В начале июля Венгрия разрешила Европейскому союзу начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, однако выступила против ускорения процесса вступления, написал бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.