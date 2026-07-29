Алла Пугачева рискует остаться без дома в Юрмале, который снимает каждое лето на протяжении десяти лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как выяснил канал, хозяин виллы, по совместительству один из бывших совладельцев Parex Banka, выставил ее на продажу и собирается закрыть сделку в ближайшее время. Изначально дом оценили в 10 миллионов евро, но впоследствии стоимость снизили до 6 миллионов евро.

Аренда особняка обходится Примадонне в 6,2 миллиона рублей в месяц, и до заключения сделки звездной паре разрешено остаться в доме. Покупатель, по данным канала, приобретает дом для себя, поэтому может отказать артистке в дальнейшей аренде.