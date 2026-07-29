Законопроект о новых санкциях против России прошел первое процедурное голосование в сенате США, сообщило Axios.

За начало рассмотрения документа проголосовали 86 сенаторов, против — 12. Это решение открыло путь к обсуждению инициативы, но не означало ее окончательного принятия.

По данным Associated Press (AP), законопроект был рассчитан на пять лет и позволял президенту США вводить пошлины на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских нефти и газа.

Инициативу подготовили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь весной 2025 года. Законопроект получил известность как «адские санкции», поскольку дает президенту право вводить дополнительные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также против пяти стран, которые помогают России обходить энергетические санкции. Первая версия предусматривала пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупали российские энергоносители. Сенат несколько раз откладывал рассмотрение документа.

В обновленной редакции максимальный размер пошлин снизили до 100%, а их применение ограничили крупнейшими покупателями российской нефти и газа. До голосования инициативу поддержали более 60 сенаторов.

После угроз Вашингтона ввести вторичные пошлины Песков заявил, что российская экономика продолжает работать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».