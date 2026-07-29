Американский лидер Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом угостил вице-президента Джей Ди Вэнса и министра финансов Скотта Бессента мятными леденцами. На видеозапись обратил внимание Independent.

Как отмечает газета, на церемонии прощания с сенатором в Вашингтонском национальном соборе президент Дональд Трамп был замечен за тем, как делился мятными конфетами с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

На кадрах видно, как Трамп предложил Вэнсу несколько мятных конфет и улыбнулся. Также глава государства передал сладости министру финансов Бессенту. При этом и вице-президент США, и министр смеялись и улыбались.