Азербайджан передал Украине почти 40 тонн оборудования для поддержки работы железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в социальной сети X.

По данным ведомства, груз был доставлен через логистический хаб Министерства энергетики Украины и направлен одному из региональных подразделений железной дороги.

В министерстве отметили, что практически ежедневно через хаб в различные регионы страны отправляется оборудование, необходимое для поддержания работы энергетической системы и других объектов критической инфраструктуры в условиях продолжающихся российских атак.

Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану и компании STP Global Cable за оказанную поддержку и помощь в обеспечении устойчивой работы критически важной инфраструктуры.