Правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к основному закону, в соответствии с которой президент страны Тамаш Шуйок должен покинуть свой пост. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«С принятием этой поправки срок полномочий нынешнего президента республики истечет», — сказал глава правительства в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.

По утверждению Мадьяра, Шуйок не может оставаться на своем посту, поскольку не выполнял свои обязанности и потворствовал злоупотреблениям прежних властей.