Власти Казахстана усилили контроль на государственной границе с целью пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на совещании в правительстве, посвященном ситуации на внутреннем рынке топлива.

По его словам, мобильные группы ведут круглосуточное патрулирование приграничных районов, проверяя автоцистерны, бензовозы, а также транспортные средства в рамках системы управления рисками.

Биржанов отметил, что за последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка незаконного вывоза топлива в дополнительных баках и канистрах. Общий объем изъятых ГСМ превысил три тонны.

Кроме того, органы государственных доходов начали проверку 62 автозаправочных станций и 22 мини-НПЗ, где выявлен аномальный рост объемов реализации топлива.

Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что для усиления контроля в приграничных районах увеличено количество сотрудников, задействованных в проведении углубленных проверок.