Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не присутствовал на похоронах своего отца, поскольку продолжает восстанавливаться после ранения, полученного 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

По данным западных СМИ со ссылкой на источники в разведке, состояние Хаменеи пока не позволило ему принять участие в траурной церемонии.

При этом, по информации The New York Times, Моджтаба Хаменеи намеревался лично посетить похороны и прочитать заупокойную молитву, однако иранские службы безопасности выступили против этого плана.

Представитель Моджтабы Хаменеи в Индии аятолла Хаким Элахи заявил, что отказ от публичного участия в церемонии был продиктован исключительно соображениями безопасности. По его словам, на фоне угроз со стороны Израиля и риска слежки появление нового верховного лидера на похоронах могло представлять опасность.