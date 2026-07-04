Агентство аграрных услуг Азербайджана держит под полным контролем ситуацию с нашествием саранчи на Абшеронском полуострове. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По информации ведомства, после обращений граждан специалисты Центра защиты растений и фумигации выехали в прибрежные районы полуострова для проведения мониторинга.

В Минсельхозе отметили, что массовое появление саранчи связано с резкими климатическими изменениями. По мере изменения глобальных и региональных климатических условий многие организмы, включая саранчу, мигрируют в новые географические районы.

В настоящее время на территориях массового распространения вредителей проводится интенсивная химическая обработка.