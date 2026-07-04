В Словакии начался общенациональный референдум, на котором гражданам предстоит решить вопрос об отмене пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо.

Гражданам Словакии в субботу предлагается ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?» и «Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?».

Голосование инициировала партия «Демократы». Это произошло после того, как в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, предполагающие пожизненную выплату в четыре тысячи евро бывшим премьер-министрам, которые занимали этот пост не менее двух сроков. Отмечается, что такому условию соответствует только Фицо, ставший главой правительства Словакии в третий раз.