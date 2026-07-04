Иран предупреждает Великобританию и Францию о недопустимости размещения военных сил в Ормузском проливе, передает CNN.

«Как ответственная держава и гарант безопасности пролива, Иран предостерегает от любых военных действий на этом водном пути», — заявил замминистра иностранных дел Казем Гарибабади на платформе X.

«Безопасность Ормузского пролива обеспечивается прибрежными государствами».

Ранее Иран также опроверг заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция, Оман и другие страны будут сотрудничать в разминировании пролива.

«Разминирование водного пути будет осуществляться исключительно Ираном», – отметил Гарибабади.