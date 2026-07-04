В Киеве опровергли заявление российской стороны о захвате населенного пункта Константиновка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Андрея Ковалева.

«Информация, распространенная в украинских медиа, о заявлении Путина о якобы оккупации российскими войсками населенного пункта Константиновка Донецкой области не соответствует действительности», — отметил он.

По словам Ковалева, Константиновка находится под контролем ВСУ.

При этом спикер Генерального штаба подчеркнул, что «противник не оставляет попыток завладеть Константиновкой».

«Враг уже не впервые прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков», — указал Ковалев.

12:30 Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил об установлении полного контроля над населенным пунктом Константиновка Донецкой области Украины.

По его словам, в настоящее время российские военные «завершают зачистку кварталов» от украинских бойцов, «которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах».

Кроме того, Рудской пообещал скорый захват Красного Лимана.