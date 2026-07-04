Санкт-Петербург утром 4 июля подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности», — написал он в Telegram.

В городе возможны перебои в работе мобильного интернета, предупредил Беглов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 67 сбитых дронах. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

Аэропорт Пулково был закрыт для полетов, позднее его перевели на режим работы по согласованию, сообщила Росавиация.

Всего, по данным Минобороны РФ, с вечера пятницы до раннего утра субботы средства ПВО уничтожили над регионами России 389 дронов ВСУ.